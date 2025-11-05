Farnesina nessuna notizia di altri 5 italiani in Nepal | sono 7 i nostri connazionali dispersi

Si teme per altri cinque connazionali in Nepal oltre ai due considerati dispersi. «Non si hanno notizie di 7 italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zona di Yalung Ri, considerati dispersi)», si legge in una nota della Farnesina in cui si ricorda che le autorità locali hanno per ora confermato la morte di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Farnesina, nessuna notizia di altri 5 italiani in Nepal: sono 7 i nostri connazionali dispersi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Farnesina: «Nessuna notizia di altri 5 italiani dispersi in Nepal». Ricerche in corso - facebook.com Vai su Facebook

"Farnesina" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Farnesina, nessuna notizia di altri 5 italiani in Nepal - "Non si hanno notizie di sette italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zo ... Lo riporta msn.com

Farnesina, nessuna notizia di altri 5 italiani in Nepal: sono 7 i nostri connazionali dispersi - Si teme per altri cinque connazionali in Nepal oltre ai due considerati dispersi. gazzettadelsud.it scrive

Italiani dispersi in Nepal, la Farnesina: «Altri 5 di cui non si hanno notizie, i cellulari non squillano» - «Non si hanno notizie di 7 italiani, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler (nella zona di Yalung ... Scrive ilmattino.it