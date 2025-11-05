Farnesina | in Nepal scarse le speranze

5 nov 2025

21.45 Il Mistero degli Esteri conferma le informazioni in suo possesso su cittadini italiani coinvolti negli ultimi giorni in una serie di valanghe in Nepal.L'arrivo a Kathmandu del console a Calcutta ha permesso di intensificare contatti con autorità nepalesi. E' confermato il decesso di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo,Stefano Farronato e Paolo Cocco. La Farnesina sottolinea che sono ancora "dispersi" Marco Di Marcello e Markus Kirchler con scarse probabilità di sopravvivenza. Le ricerche dei 2 dispersi continueranno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

