Farnesina convoca Mosca | le offese rafforzano il sostegno a Kiev

Sbircialanotizia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole dure, scambi tesi e uno sfondo di dolore: tra Roma e Mosca il confronto si fa aspro proprio mentre il Paese piange la vittima del crollo della Torre dei Conti. La diplomazia si muove, le reazioni rimbalzano, e una lezione emerge con chiarezza: alzare la voce non cambia i fatti, li rende soltanto più . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

