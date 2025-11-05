Farmacie private | sciopero dipendenti e presidio davanti alla Prefettura

5 nov 2025

Incrociano le braccia per l'intero turno di domani, giovedì 6 novembre, i circa 60mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia - dunque anche a Genova - per chiedere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024.

