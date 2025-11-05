Farmacie private | sciopero dipendenti e presidio davanti alla Prefettura

Incrociano le braccia per l'intero turno di domani, giovedì 6 novembre, i circa 60mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia - dunque anche a Genova - per chiedere il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. Il presidio a GenovaNel capoluogo ligure è.

Giovedì 6 novembre anche #Ferrara sarà tra le città italiane coinvolte nella mobilitazione nazionale dei lavoratori delle farmacie private, con un presidio a partire dalle ore 10 davanti alla sede di Federfarma, in Contrada della Rosa 30

6 novembre sciopero dei dipendenti delle farmacie private: Grosseto presente alla mobilitazione regionale

L'assessore Piemontese al fianco dei farmacisti dipendenti: "Meritano un contratto migliore" - Lo sciopero di domani, giovedì 6 novembre, proclamato dalle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, arriva dopo mesi di trattative interrotte con Federfarma, l'associazione che rapprese ...

Sciopero medici e farmacisti il 5 e 6 novembre, a rischio le visite in Italia: i motivi e chi si ferma - Mercoledì 5 novembre si fermeranno i medici di medicina generale per protestare contro il "ruolo unico", che secondo lo Snami minaccia l'autonomia ...

Medici e farmacisti in sciopero: disagi e visite a rischio in tutta Italia - Domani e dopodomani, 5 e 6 novembre, incroceranno le braccia i medici di medicina generale ed i dipendenti delle farmacie private che scioperano contro il ...