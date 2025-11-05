Fano punti che pesano E c’è il doppio rinforzo

L’Alma sfrutta appieno le disgrazie della Pergolese – un autogol dopo appena 7’ e poi una distrazione difensiva imperdonabile – e amministra così una gara senza correre troppi rischi. Alla fine sono tre punti importanti perché permettono ai granata di avvicinarsi alla vetta, complice la contemporanea sconfitta esterna del Lunano a Ostra. "La partita non è mai stata in discussione – è la disamina del direttore sportivo Roberto Canestrari – anche se onestamente devo dire che non è stata bella e men che meno spettacolare. Non è sempre possibile, specie in queste categorie, abbinare il bel gioco al risultato e se devo essere sincero tra le due cose preferisco vincere piuttosto che giocare bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

