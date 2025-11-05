Fano celebra i 162 anni della Polizia Locale Serfilippi | 333 pattuglie nei quartieri

Fano (Pesaro e Urbino) Mercoledì 5 novembre 2025 – Centosessantadue anni di servizio alla città. La Polizia Locale di Fano celebra oggi il suo anniversario con una cerimonia sobria ma densa di significato, occasione scelta dal sindaco Luca Serfilippi per tracciare un bilancio di dodici mesi all'insegna della sicurezza e della presenza sul territorio. «Era doveroso – ha detto il primo cittadino – rendere conto ai fanesi di ciò che è stato fatto in un anno di lavoro intenso, di collaborazione tra amministrazione, comando e quartieri. Abbiamo risparmiato risorse pubbliche e, soprattutto, restituito ai cittadini un servizio più capillare e attento.

