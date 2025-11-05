Fango a 5 stelle sul governo

In una seduta psichedelica che passerà agli annali della storia parlamentare, durante l’audizione di Sigfrido Ranucci in Commissione Antimafia, abbiamo assistito all’applicazione del “metodo Report”. In che cosa consiste? Eccolo spiegato sul lettino dello psichiatra: io ti faccio una domanda su un fatto che non esiste, quella domanda che poggia su un fatto falso è a sua volta falsa, ma poggiando sul falso, essa vive di falso al punto che quel falso, più falso del falso, diventa un vero chiacchierato che non è, così quando la domanda falsa che poggia sul falso entra in un dibattito vero e affiora dalle labbra dell’ex magistrato Roberto Scarpinato allora si materializza il “metodo Report”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fango a 5 stelle sul governo

