Fanatika - La Festa dei fan | tanta musica karaole e drag show
"Fanatika - La Festa dei fan" arriva all'Estragon sabato 8 novembre 2025: una serata per cantare a squarciagola hit di Rihanna, Gaga, Britney, Madonna, Taylor e anche il Karaoke moment. Dalla regina Britney a Madonna passando per Gaga, Rihanna, Taylor. Dal pop iconico alle hit virali – dancefloor. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
