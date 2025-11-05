Famoso calciatore italiano minacciato con un’arma da brividi sulla schiena

Tvplay.it | 5 nov 2025

La notizia che arriva sul famoso calciatore italiano è davvero da brividi sulla schiena, minacciato con un’arma. Ecco cosa è accaduto. Le pagine dei giornali di cronaca si sono riempite anche in merito al calcio, ma non per una partita quanto per una notizia decisamente forte. (tvplay.it) Secondo BBC Sport il calciatore sarebbe Destiny Udogie, terzino sinistro italiano della nazionale che milita nel Tottenham. Secondo il media britannico sarebbe stato minacciato con una pistola lo scorso 6 settembre a Londra. Per fortuna non ci sarebbero stati feriti, ma pare che il calciatore sia stato minacciato e ricattato. 🔗 Leggi su Tvplay.it

famoso calciatore italiano minacciatoUdogie minacciato con una pistola da un procuratore per le strade di Londra: che cosa è successo al difensore italiano - Il difensore del Tottenham e della nazionale italiana è stato minacciato con una pistola da un procuratore: cosa è successo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

