Famoso calciatore italiano minacciato con un’arma da brividi sulla schiena
La notizia che arriva sul famoso calciatore italiano è davvero da brividi sulla schiena, minacciato con un’arma. Ecco cosa è accaduto. Le pagine dei giornali di cronaca si sono riempite anche in merito al calcio, ma non per una partita quanto per una notizia decisamente forte. (tvplay.it) Secondo BBC Sport il calciatore sarebbe Destiny Udogie, terzino sinistro italiano della nazionale che milita nel Tottenham. Secondo il media britannico sarebbe stato minacciato con una pistola lo scorso 6 settembre a Londra. Per fortuna non ci sarebbero stati feriti, ma pare che il calciatore sia stato minacciato e ricattato. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tragedia choc sulla strada, poi si scopre che è lui: vittima il famoso calciatore (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Udogie minacciato con una pistola da un procuratore per le strade di Londra: che cosa è successo al difensore italiano - Il difensore del Tottenham e della nazionale italiana è stato minacciato con una pistola da un procuratore: cosa è successo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it