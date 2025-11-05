Famiglie evacuate e strade chiuse dopo il crollo della Torre dei Conti | viabilità e bus deviati a Roma

Resta chiuso, dopo il crollo della Torre dei Conti, largo Ricci a Roma. A stabilirlo l'ordinanza del sindaco Gualtieri. Niente traffico veicolare e pedonale e bus deviati: come cambia la viabilità ai Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

