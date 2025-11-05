Falsi sms sanitari | Regione Lombardia mette in guardia dai tentativi di truffa

Ecodibergamo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’AVVERTIMENTO. Regione Lombardia avverte i cittadini: in questi giorni stanno circolando sms ingannevoli che sembrano provenire da strutture sanitarie regionali o da «uffici Cup», ma che in realtà sono tentativi di truffa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

falsi sms sanitari regione lombardia mette in guardia dai tentativi di truffa

© Ecodibergamo.it - Falsi sms sanitari: Regione Lombardia mette in guardia dai tentativi di truffa

Scopri altri approfondimenti

falsi sms sanitari regioneFalsi sms sanitari: Regione Lombardia mette in guardia dai tentativi di truffa - Regione Lombardia avverte i cittadini: in questi giorni stanno circolando sms ingannevoli che in realtà sono tentativi di truffa. Scrive ecodibergamo.it

falsi sms sanitari regioneAttenzione agli SMS truffa sui servizi sanitari: l’avviso di Regione Lombardia - Messaggi falsi imitano le comunicazioni del sistema sanitario regionale e invitano a chiamare numeri a pagamento. Lo riporta quibrescia.it

Allarme in Lombardia: “Sms falsi con informazioni sanitarie truffa, come potete difendervi” - Regione Lombardia avvisa i cittadini che in questi giorni vengono inviati SMS ingannevoli che si prestano a essere interpretati come comunicazioni provenienti da strutture sanitarie regionali o ‘uffic ... Segnala comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Falsi Sms Sanitari Regione