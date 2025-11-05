Falsi sms sanitari | Regione Lombardia mette in guardia dai tentativi di truffa
L’AVVERTIMENTO. Regione Lombardia avverte i cittadini: in questi giorni stanno circolando sms ingannevoli che sembrano provenire da strutture sanitarie regionali o da «uffici Cup», ma che in realtà sono tentativi di truffa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
A Reggio nuova ondata di sms truffa a tema sanitario. L’Ausl mette in guardia: "Sono falsi, non richiamate" 24emilia.com/a-reggio-nuova… - X Vai su X
