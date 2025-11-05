Falcon strike 2025 ad Amendola la Nato si addestra al domani della deterrenza

La base militare di Amendola torna al centro dello scenario internazionale con Falcon strike 2025, l’esercitazione che riunisce le principali forze aeree della Nato per testare le capacità operative in contesti di alta complessità. Pensata come laboratorio di integrazione tra tecnologie e strategie, l’iniziativa segna un passaggio chiave nell’evoluzione dell’Aeronautica Militare verso un modello addestrativo pienamente interforze e multinazionale. Per due settimane, oltre mille militari e più di cinquanta velivoli provenienti da Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Grecia si addestrano fianco a fianco per consolidare la cooperazione e la deterrenza collettiva. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Falcon strike 2025, ad Amendola la Nato si addestra al domani della deterrenza

