Faceva la talpa Terremoto nella politica italiana | due arresti e ora un nuovo indagato shock
Nuovi elementi emergono dall'inchiesta della Procura di Palermo sugli appalti pilotati nella sanità siciliana, che ha visto l'ex Presidente della Regione Totò Cuffaro al centro delle cronache giudiziarie. Oltre alla richiesta di arresto per Cuffaro, le indagini coinvolgono ora anche un altro personaggio, accusato di aver agito come talpa all'interno dell'Arma, passando informazioni protette dal segreto d'ufficio riguardo alle attività investigative in corso. Caso Cuffaro, colonnello dei carabinieri indagato. 🔗 Leggi su Tvzap.it