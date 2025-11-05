' Facciamo rumore per la pace' flash mob di Emergency a Pisa

Sabato 8 novembre 2025 ore 18:00Sit-in simbolico ‘sonoro’: “è tempo di svegliarci e di fare rumore” La campagna di Emergency “R1PUD1A la guerra” - continua. Anche a Pisa il gruppo si scenderà di nuovo in piazza con un flash mob diffuso in tutta Italia. L’obiettivo degli organizzatori è quello di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

SIT-IN RUMOROSO Piazza Paolo VI-Prefettura - ore 11:00 Piazza della Loggia - ore 11:30 Facciamo rumore contro la propaganda di guerra, prendiamo consapevolezza, conquistiamo SPAZI DI PACE. Apriremo con la lettura dell’Articolo 11. Poi, ci - facebook.com Vai su Facebook

L’8 e il #9novembre facciamo rumore per la #Pace Trasformiamo i luoghi di #guerra in Spazi di #Pace. Lettura dell’ #Art11, poi 5 minuti di rumore. Con #EMERGENCY e altre realtà. Scopri le piazze ripudia.it/iniziative/fac… #r1pud1a - X Vai su X

“L’Italia ripudia la guerra” Sabato il sit in Facciamo Rumore di Emergency - IN RUMOROSI DI EMERGENCY PER CONQUISTARE SPAZI DI PACE IN OLTRE 40 CITTÀ ITALIANE - Segnala piacenzasera.it

Faenza fa rumore per la pace: sit-in di EMERGENCY in Piazza della Libertà sabato 8 novembre - Cinque minuti di rumore per ricordare che la pace non è un’utopia ma una scelta collettiva. Come scrive ravennanotizie.it

’Un minuto di rumore’ per la pace, tutti in piazza - E’ terminata con un ‘minuto di rumore’, a San Michele al Fiume, la manifestazione ‘La pace è nelle nostre mani’, che ha avuto come protagonisti principali i bambini della primaria. Da ilrestodelcarlino.it