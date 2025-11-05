Facciamo rumore | il sit-in di Emergency per riappropiarsi dei luoghi di pace
Per la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate Emergency rilancia la sua campagna Ripudia per il rispetto dell'articolo 11 della Costituzione italiana, che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
SIT-IN RUMOROSO Piazza Paolo VI-Prefettura - ore 11:00 Piazza della Loggia - ore 11:30 Facciamo rumore contro la propaganda di guerra, prendiamo consapevolezza, conquistiamo SPAZI DI PACE. Apriremo con la lettura dell’Articolo 11. Poi, ci - facebook.com Vai su Facebook
L’8 e il #9novembre facciamo rumore per la #Pace Trasformiamo i luoghi di #guerra in Spazi di #Pace. Lettura dell’ #Art11, poi 5 minuti di rumore. Con #EMERGENCY e altre realtà. Scopri le piazze ripudia.it/iniziative/fac… #r1pud1a - X Vai su X