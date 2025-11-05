Da venerdì 7 novembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “Stelle e brividi”, il nuovo singolo di Fabiola già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 ottobre. “Stelle e Brividi” è un brano nato nelle calde giornate estive ma porta con sé quel dolce sapore malinconico che accompagna il passaggio dall’estate all’autunno, risvegliando i ricordi di quei momenti. Un nuovo singolo tra malinconia e dolcezza, ecco “Stelle e brividi” di Fabiola. Da venerdì 7 novembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “Stelle e Brividi”, il nuovo singolo di Fabiola, già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 ottobre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Fabiola torna con “Stelle e Brividi”: una ballad romantica che racconta emozioni e ricordi