Fabien Pizar feat Ashley Gee | Tú eras noche tra ritmo latino e eleganza internazionale

Con “Tú eras noche”, Fabien Pizar ci porta in un’atmosfera calda e intensa, dove il ritmo latino si fonde con un sound moderno dal respiro internazionale. La voce di Ashley Gee aggiunge eleganza e sensualità, accompagnando un brano che cattura al primo ascolto. Una nuova uscita firmata Ibiza Night Records, ecco “Tú eras noche”. 7 novembre 2025 – È disponibile in radio e su EarOne il nuovo singolo di Fabien Pizar feat. Ashley Gee, dal titolo “Tú eras noche”, pubblicato da Ibiza Night Records e distribuito da Ibiza Night Publishing Srl. Un brano che unisce raffinate sonorità dance e suggestioni latine, confermando il talento di Fabio Scricciolo, autore e produttore capace di fondere calore mediterraneo e modernità elettronica in un mix avvolgente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

