F1 statistiche GP Brasile 2025 A Interlagos Max Verstappen ha Michael Schumacher nel mirino
Il ventunesimo atto del Mondiale di F1 si terrà sul palcoscenico di Interlagos, dove domenica 9 novembre assisteremo alla quinta edizione del Gran Premio di San Paolo. È doveroso riferirsi all’evento con questa denominazione, che ha soppiantato quella di “GP del Brasile”, poiché l’amministrazione della metropoli sudamericana lo ha volutamente modificato dopo uno scontro con il governo centrale (e la rivale Rio de Janeiro). Anche il tracciato di Interlagos è cambiato, seppur in tempi remoti. La versione originaria misurava quasi 8 km. Però negli anni ’80 è stata brillantemente ripensata. Creando la ‘S’ do Senna, una “bretella” allo scopo di unire due parti un tempo opposte, e cambiando di raggio di un paio di curve (la Subida do Lago e la Juncao) si è creato un lay-out valido e ancora all’altezza degli standard attuali, a più di tre decenni dalla sua concezione! Nella “Interlagos moderna” si gareggia dal 1990. 🔗 Leggi su Oasport.it
