F1 Norris e Piastri pronti alla volata finale per il Mondiale verso Interlagos

Lando Norris 357, Oscar Piastri 356, Max Verstappen 321. Bisogna tornare al lontano 2010 per ritrovare tre piloti così ravvicinati in lotta per un Mondiale di Formula Uno a quattro Gran Premi dal termine. Quindici anni fa si arrivò addirittura all’ultima gara di Abu Dhabi con quattro pretendenti ancora aritmeticamente in corsa per il titolo, mentre in questo caso il quarto classificato (George Russell) è ormai fuori dai giochi. McLaren ha dominato la scena fino alla pausa estiva grazie ad una netta superiorità tecnica rispetto agli altri top team, poi qualcosa è cambiato da Monza in poi e la Red Bull ha saputo alzare l’asticella con l’introduzione di un nuovo fondo mettendo Verstappen nelle condizioni di poter lottare stabilmente per la vittoria quasi in ogni pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Norris e Piastri pronti alla volata finale per il Mondiale verso Interlagos

News recenti che potrebbero piacerti

La sfida per il titolo mondiale tra Lando Norris e Oscar Piastri infiamma la Formula 1, e secondo Bernie Ecclestone, un trionfo del britannico sarebbe “più vantaggioso per la McLaren". - facebook.com Vai su Facebook

#F1 | Pirro: "La sfida Norris - Piastri? Quando uno sale l'altro scende" - X Vai su X

F1, Norris e Piastri pronti alla volata finale per il Mondiale verso Interlagos - Bisogna tornare al lontano 2010 per ritrovare tre piloti così ravvicinati in lotta per un ... Da oasport.it

McLaren nel caos? Ecclestone tuona: “Piastri rallentato, favoriscono Norris”. E lancia la profezia su Verstappen - Bernie Ecclestone riapre le polemiche in casa McLaren: secondo l’ex patron, il team starebbe favorendo Norris e complicando la corsa di Piastri. Come scrive automoto.it

F1, il Mondiale 2025 a Norris, Piastri o Verstappen? Ovunque porti il trivio, sarà uno spartiacque nella storia - “Comunque vada sarà un successo” è il titolo del primo album in studio di Tommaso Zanello, in arte Piotta, rapper romano degli anni ’90. Segnala oasport.it