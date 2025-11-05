F1 Max Verstappen | il Brasile è un posto speciale per me ho ricordi fantastici

Si prospetta un finale di stagione entusiasmante per il Mondiale F1 2025. Questo fine settimana andrà infatti in scena il Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo capitolo che si terrà sul circuito di Interlagos. La lotta per il titolo è ancora apertissima ed il weekend sudamericano sarà uno snodo cruciale per l’assegnazione del Mondiale. Uno dei più attesi è sicuramente Max Verstappen, autore di una rimonta sulle McLaren fin qui strabiliante. L’olandese ha un feeling particolare con il tracciato brasiliano, dove fu tre volte vincitore (2019, 2023, 2024). L’ultimo successo è stato forse il più bello della carriera del quattro volte campione del mondo, con una rimonta spettacolare dalla diciassettesima posizione in una gara bagnata. 🔗 Leggi su Oasport.it

