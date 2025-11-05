F1 le previsioni meteo del weekend a Interlagos Alto rischio pioggia per qualifiche e Sprint

Il circuito di Interlagos ci ha regalato in passato delle gare iconiche che hanno scritto pagine indelebili della storia della Formula Uno, grazie alla conformazione della pista (perfetta per agevolare i sorpassi) ma anche al meteo. Soffermandoci sull'ultimo ventennio è impossibile dimenticare i colpi di scena generati dalla pioggia nel 2008, 2012, 2016 e 2024, gare che in alcuni casi hanno assegnato il titolo iridato. Ancora una volta la tappa di San Paolo potrebbe rivelarsi fondamentale per un Mondiale, infatti i primi tre della classifica generale sono racchiusi in soli 36 punti a quattro round dal termine della stagione.

