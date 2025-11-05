F1 GP Brasile | gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di San Paolo in tv e streaming

La copertura televisiva del 21° appuntamento della stagione: tutto il weekend di gara verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Motori accesi anche su TV8, con la Sprint e le qualifiche sabato in diretta, la corsa di domenica in differita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1 GP Brasile: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di San Paolo in tv e streaming

