F1 Frederic Vasseur | Vogliamo massimizzare il potenziale della macchina anche in Brasile

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfumati da mesi i veri obiettivi stagionali, la Ferrari spera di chiudere il 2025 conquistando almeno una singola vittoria di tappa e aggiudicandosi il secondo posto nel Mondiale costruttori dietro alla McLaren. Ad oggi la Scuderia di Maranello deve guardarsi le spalle da Mercedes e Red Bull, staccate rispettivamente di 1 e 10 punti, quando mancano quattro round al termine del campionato. “ A Interlagos affronteremo il quinto weekend Sprint della stagione, che rappresenta un’altra prova impegnativa per tutta la squadra, sia dal punto di vista fisico che mentale. In un formato così compatto, ogni dettaglio conta ancora di più: dal lavoro di preparazione svolto a Maranello al supporto in tempo reale dal remote garage “, le parole del team principal Frederic Vasseur alla vigilia del prossimo weekend di gara in Brasile. 🔗 Leggi su Oasport.it

f1 frederic vasseur vogliamo massimizzare il potenziale della macchina anche in brasile

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Vogliamo massimizzare il potenziale della macchina anche in Brasile”

Leggi anche questi approfondimenti

f1 frederic vasseur vogliamoF1, Ecclestone punge la Ferrari: “Vasseur è troppo debole, la scelta di Hamilton è marketing finanziario” - Torna a parlare pubblicamente Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1 nonché imprenditore di successo. Segnala oasport.it

f1 frederic vasseur vogliamoVasseur verso Interlagos: “Carichi e positivi dopo i risultati solidi in Texas e Messico” - Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha inquadrato il weekend in Brasile, quartultima tappa del Mondiale F1 ... Da formulapassion.it

f1 frederic vasseur vogliamoVasseur: “Il 2026? La sfida della F1 è restare dov’è in termini di successo, visibilità e leadership tecnologica” - Il team principal della Ferrari ha commentato la rivoluzione regolamentare ormai alle porte che scatterà nella prossima stagione ... Segnala formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Frederic Vasseur Vogliamo