F1 Frederic Vasseur | Vogliamo massimizzare il potenziale della macchina anche in Brasile

Sfumati da mesi i veri obiettivi stagionali, la Ferrari spera di chiudere il 2025 conquistando almeno una singola vittoria di tappa e aggiudicandosi il secondo posto nel Mondiale costruttori dietro alla McLaren. Ad oggi la Scuderia di Maranello deve guardarsi le spalle da Mercedes e Red Bull, staccate rispettivamente di 1 e 10 punti, quando mancano quattro round al termine del campionato. “ A Interlagos affronteremo il quinto weekend Sprint della stagione, che rappresenta un’altra prova impegnativa per tutta la squadra, sia dal punto di vista fisico che mentale. In un formato così compatto, ogni dettaglio conta ancora di più: dal lavoro di preparazione svolto a Maranello al supporto in tempo reale dal remote garage “, le parole del team principal Frederic Vasseur alla vigilia del prossimo weekend di gara in Brasile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Vogliamo massimizzare il potenziale della macchina anche in Brasile”

Leggi anche questi approfondimenti

Prima della partenza, Frederic Vasseur è stato intervistato da Laurent Dupin, inviato per Canal+, con quest’ultimo che gli ha chiesto se avessero avuto in mente qualche strategia prima della partenza. La risposta è stata abbastanza sorprendente. Dupin: "Quali - facebook.com Vai su Facebook

F1, Frederic Vasseur: “Ero consapevole che mi sarebbe piovuta addosso della m….a” - - X Vai su X

F1, Ecclestone punge la Ferrari: “Vasseur è troppo debole, la scelta di Hamilton è marketing finanziario” - Torna a parlare pubblicamente Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1 nonché imprenditore di successo. Segnala oasport.it

Vasseur verso Interlagos: “Carichi e positivi dopo i risultati solidi in Texas e Messico” - Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha inquadrato il weekend in Brasile, quartultima tappa del Mondiale F1 ... Da formulapassion.it

Vasseur: “Il 2026? La sfida della F1 è restare dov’è in termini di successo, visibilità e leadership tecnologica” - Il team principal della Ferrari ha commentato la rivoluzione regolamentare ormai alle porte che scatterà nella prossima stagione ... Segnala formulapassion.it