Torna a parlare pubblicamente Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1 nonché imprenditore di successo. Dopo essersi allontanato dai radar, il 95enne britannico è tornato a far parlare di se con una bordata nei confronti della Ferrari. L’ex CEO F1 ha infatti rivolto un pesante attacco alla scuderia di Maranello e agli uomini che la compongono. Sul Team Prinicipal Fred Vasseur, Ecclestone ha affermato nel suo intervento a sport.de: “Il problema è chela Ferrari ha bisogno di un dittatore al vertice per avere successo. Lì non parlano italiano, parlano Ferrari. Tutti in Italia hanno voce in capitolo e interferiscono decidendo cosa è giusto e cosa è sbagliato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Ecclestone punge la Ferrari: “Vasseur è troppo debole, la scelta di Hamilton è marketing finanziario”