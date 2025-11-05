F1 addio a 84 anni ad Andrea de Adamich | fu pilota e volto Mediaset

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa ad 84 anni di Andrea de Adamich, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista Mediaset. Il triestino, che aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962 – si legge su SportMediaset – ha avuto una carriera ricca di successi. Prima come pilota Alfa Romeo: dopo il titolo italiano di Formula 3 nel 1965, fu ingaggiato dall’Alfa Romeo, con cui vinse due Campionati Europeo Turismo (1966-67) a bordo della Giulia GTA. E poi l’esperienza in Formula 1 e Prototipi: disputò cinque stagioni in F1 a partire dal 1968, correndo per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, addio a 84 anni ad Andrea de Adamich: fu pilota e volto Mediaset

