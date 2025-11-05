Ex presidente Perugia Calcio condannato a 3 anni per bancarotta

Perugiatoday.it | 5 nov 2025

Condanna a tre anni per Leonardo Covarelli, ex presidente di Perugia e Pisa Calcio, e assoluzione con formula piena per Dino De Megni. È il verdetto emesso dal Tribunale penale di Perugia al termine di un processo per distrazione di fondi e operazioni immobiliari opache, nato da un'inchiesta su. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

