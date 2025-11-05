Ex Milan Papin | Incontrai Berlusconi e pensai | ‘Dove sono finito’? Buon compleanno JPP

Nato a Boulogne-sur-Mer (Francia) il 5 novembre 1963, oggi l'ex attaccante del Milan, Jean-Pierre Papin, compie 62 anni. Lo celebriamo con un aneddoto particolare, ovvero il suo primo incontro con il Presidente Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Papin: “Incontrai Berlusconi e pensai: ‘Dove sono finito’?” Buon compleanno, JPP

