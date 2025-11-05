Ex Milan che soddisfazione per Beckham | nominato cavaliere da Re Carlo
Nella giornata di ieri David Beckham, ex giocatore del Milan, è stato nominato ufficialmente cavaliere da Re Carlo III. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan batte la Roma 1-0 di cortomuso col gol di Pavlovic e il rigore parato da Maignan e Dybala ? Tutta la gioia e soddisfazione dei tifosi del Milan nel postpartita a San Siro ai microfoni della nostra Melissa Paini Il Milan ha meritato la vittoria? #MilanRo - facebook.com Vai su Facebook
