Ex Milan che soddisfazione per Beckham | nominato cavaliere da Re Carlo

Pianetamilan.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri David Beckham, ex giocatore del Milan, è stato nominato ufficialmente cavaliere da Re Carlo III. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan che soddisfazione per beckham nominato cavaliere da re carlo

© Pianetamilan.it - Ex Milan, che soddisfazione per Beckham: nominato cavaliere da Re Carlo

