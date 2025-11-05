Ex Ilva manca la fornitura di gas | la decisione del Consiglio di Stato
L’ ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d’Italia, si ferma per alcuni giorni ma scongiura il rischio di un blocco più lungo. L’unico altoforno attivo, il numero 4, sarà infatti sottoposto a 96 ore complessive di stop per consentire interventi di manutenzione programmata. Una decisione necessaria per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto, che nel mese di ottobre ha lavorato senza interruzioni, con una produzione media di circa 4.500 tonnellate di ghisa al giorno. La decisione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha autorizzato la prosecuzione della fornitura di gas, nonostante la mancata individuazione di un nuovo fornitore da parte dell’azienda, come previsto da un provvedimento dell’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) del 7 settembre scorso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
