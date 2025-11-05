Ex Eco Trans e Dragaggio del Ponte | scatta l’occupazione temporanea per la bonifica dei siti orfani a Chieti Scalo
Il Comune di Chieti ha avviato formalmente l'occupazione temporanea dei terreni delle aree ex Eco Trans e Dragaggio del Ponte a Chieti Scalo, compresi i lotti adiacenti, per procedere con le operazioni di bonifica ambientale previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
