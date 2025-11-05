Ex Casa Raphael domani lo sfratto per bambini donne e adulti fragili | dal Comune sistemazioni temporanee

Genovatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia dello sfratto esecutivo degli ospiti dell'ex Casa Raphael, in via Byron, il Comune di Genova fa sapere di essere pronto ad attivare soluzioni residenziali temporanee. La struttura, ex monastero, ospita minori, donne, bambini e adulti fragili, ma nel 2023 è stata venduta a una società. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ex casa raphael domaniCasa Raphael, giovedì 6 novembre lo sfratto. Il Comune: “Soluzioni residenziali temporanee per ospiti” - Domani, giovedì 6 novembre, dovrebbe scattare lo sfratto esecutivo per gli inquilini di Casa Raphael alla vigilia in via Byron, ad Albaro ... Riporta ilsecoloxix.it

ex casa raphael domaniGenova, domani lo sfratto di Casa Raphael: da rifugio per famiglie fragile a Rsa privata - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Genova, domani lo sfratto di Casa Raphael: da rifugio per famiglie fragile a Rsa privata" pubblicato il 5 Novembre 2025 a firma di Marco Grasso ... Scrive ilfattoquotidiano.it

ex casa raphael domaniEx casa Raphael, ultime ore prima dello sfratto di 58 persone: si cerca una soluzione - Lo sfratto è previsto dal Tribunale di Genova per il 6 novembre. Da primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Casa Raphael Domani