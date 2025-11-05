Ex Casa Raphael domani lo sfratto per bambini donne e adulti fragili | dal Comune sistemazioni temporanee
Alla vigilia dello sfratto esecutivo degli ospiti dell'ex Casa Raphael, in via Byron, il Comune di Genova fa sapere di essere pronto ad attivare soluzioni residenziali temporanee. La struttura, ex monastero, ospita minori, donne, bambini e adulti fragili, ma nel 2023 è stata venduta a una società. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Casa Raphael, riattivate in emergenza le utenze idriche - X Vai su X
Questa mattina il Sunia, insieme a rappresentanti di GenovaSolidale e mondo dell’associazionismo ha presidiato i cancelli di Casa Raphael, struttura che da anni ospita persone in difficoltà economica, fornendo loro un tetto e cibo - facebook.com Vai su Facebook
Casa Raphael, giovedì 6 novembre lo sfratto. Il Comune: “Soluzioni residenziali temporanee per ospiti” - Domani, giovedì 6 novembre, dovrebbe scattare lo sfratto esecutivo per gli inquilini di Casa Raphael alla vigilia in via Byron, ad Albaro ... Riporta ilsecoloxix.it
Genova, domani lo sfratto di Casa Raphael: da rifugio per famiglie fragile a Rsa privata - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Genova, domani lo sfratto di Casa Raphael: da rifugio per famiglie fragile a Rsa privata" pubblicato il 5 Novembre 2025 a firma di Marco Grasso ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Ex casa Raphael, ultime ore prima dello sfratto di 58 persone: si cerca una soluzione - Lo sfratto è previsto dal Tribunale di Genova per il 6 novembre. Da primocanale.it