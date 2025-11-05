Evoluzioni al Teatro Peroni | Rapsodia d' amore
Il sipario del Teatro Peroni si apre sulla terza edizione di “Evoluzioni”, la stagione teatrale del Comune di San Martino Buon Albergo, a cura di Ippogrifo Produzioni. A inaugurare il cartellone 20252026 saranno Corinna Grandi e Sergio Sgrilli, sabato 15 novembre alle 21, con il loro nuovo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
