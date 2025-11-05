Evento per imprenditori di Verona nella villa storica Carrera Jeans

5 nov 2025

Carrera Jeans ospita un evento esclusivo per imprenditori di Verona: “Tornare padroni del proprio tempo”. Mercoledì 12 novembre, nella prestigiosa villa storica della Carrera Jeans a Caldiero (VR), si terrà un evento formativo riservato ai titolari d’impresa del territorio veronese, organizzato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

