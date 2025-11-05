Evento in boutique moda e bollicine da Sapaf 1954

Gli Eventi in Boutique continuano. Sabato 22 Novembre vieni in Boutique Sapaf per scoprire da vicino le nostre nuove collezioni.stile, eleganza e.bollicine?? Ospite speciale San Gregorio Az. Agricola per una degustazione esclusiva di Valdobbiadene D.O.C.G. assolutamente da non perdere!Ti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Domani diretta prezzi piccoli ore 17 @fanpiùattivi La boutique della moda curvy San Polo Celia Modacurvy Aguzzoli Maria Antonietta Casagrande Martina Castagneti Angela Sacco Stefania Gozzi Ezia Perteghella Patrizia Nottoli #rinascimentocurvy #curvy #c - facebook.com Vai su Facebook

Moda: l'evento più glamour dell'estate tra musica e celebs - Un evento che, nato per celebrare l'apertura di un nuovo store in una delle località turistiche più famose e ambite, si è trasformato in un momento all'insegna dell'eleganza e ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Una sfilata-evento per raccontare l’evoluzione della moda e dello stile mondiale - Firenze, 20 aprile 2023 – Sarà Edward Enninful OBE, potente direttore di British Vogue, 51 anni ghanese e possibile “erede” di Anna Wintour per l’edizione americana della rivista di moda più famosa al ... Lo riporta lanazione.it