Eventi in Jazz | Invisibile Cities – L’omaggio a Italo Calvino del pianista Luigi Martinale a Castellanza

Dopo i concerti di Ian Shaw e Sarah Jane Morris e la serata-evento in memoria del grande Franco Cerri, la rassegna 'Eventi in Jazz', organizzata dall'associazione VCO con la direzione artistica di Mario Caccia, si sposta da Busto Arsizio a Castellanza (Va) con 'Invisibile Cities' per gli ultimi due appuntamenti stagionali, in attesa di recuperare la data dello spettacolo "Sud" con l'attore Sergio Rubini e il trio del pianista Michele Fazio, saltata per motivi di salute del cast artistico. Un nuovo capitolo per la rassegna "Eventi in Jazz", ecco "Invisibile Cities". La prestigiosa rassegna Eventi in Jazz, organizzata dall'associazione VCO con la direzione artistica di Mario Caccia, prosegue il suo viaggio musicale spostandosi da Busto Arsizio a Castellanza per gli ultimi due appuntamenti della stagione.

