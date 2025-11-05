"I residenti nelle vie limitrofe al polo fieristico di Codogno lamentano crescenti disagi legati alle manifestazioni pubbliche ospitate nella nuova tensostruttura". A riferirlo è il Comitato San Biagio. Le segnalazioni più frequenti "riguardano il volume eccessivo e la durata della musica, spesso protratta fino alle due di notte. Nonostante i numerosi interventi richiesti alle forze dell’ordine, pare che le emissioni sonore e gli orari siano autorizzati da ordinanze comunali". Il problema principale, sottolineano gli abitanti, "è la mancanza di insonorizzazione". A questo si aggiunge "l’abbandono di rifiuti nelle strade adiacenti dopo gli eventi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eventi al Palatenda, è protesta: "Degrado e musica alta fino a tardi"