Euphoria Bio gran finale a Roma tra golf e ortofrutta biologica
Da Roma, tra sport, gusto e sostenibilità, la stagione si chiude con un appuntamento che racconta il meglio dell’ortofrutta bio europea. Con EUPHORIA BIO, l’Italia mette in campo energie e visioni maturate nel 2024, mentre il pubblico ritrova valori condivisi: qualità, rispetto dell’ambiente e un’idea di benessere che parte dalla tavola e arriva al quotidiano. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
