Ettore Pausini investito la figlia Sabrina contro Laura | Mai fregato nulla di noi non la voglio al funerale

A pochi giorni dalla morte di Ettore Pausini, zio della cantautrice Laura investito da un'auto a Bologna, arriva lo sfogo della figlia della vittima, Sabrina, ovvero la cugina della cantante di Solarolo. Come riferisce Today, Sabrina Pausini ha infatti chiesto di non essere accostata in alcun. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondisci con queste news

La notizia l’ha raggiunta a centinaia di chilometri di distanza, da Bologna a Trento dove ora vive, e con dolore e rabbia ha rotto il silenzio Sabrina, la figlia di Ettore Pausini, nonché cugina della cantante Laura, che ha dovuto apprendere così di quel pirata dell - facebook.com Vai su Facebook

La figlia di Ettore Pausini attacca i parenti: «Laura? Parentela solo sulla carta, non li voglio al funerale» - X Vai su X

Ettore Pausini ucciso da auto pirata, la figlia: “Parentela famosa solo sulla carta, mai fregato nulla di noi” - L’amaro sfogo di Sabrina Pausini, figlia di Ettore, il 78enne investito e ucciso da un’auto pirata mentre andava in bici a Bologna ... Riporta fanpage.it

Ettore Pausini, lo sfogo della figlia: «Non voglio Laura al funerale» - «È solamente una parentela sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre» ... Scrive iodonna.it

Ettore Pausini travolto e ucciso da un’auto pirata, la figlia: “Famosi solo di cognome, non ci hanno mai considerati” - La tragica morte di Ettore Pausini, 78enne investito e ucciso da un'auto pirata mentre si trovava in bicicletta lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna, ha colpito profondamente la figlia, Sabrina Pausin ... Da controcopertina.com