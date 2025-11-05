Ettore Pausini investito e ucciso conducente 29enne chiede perdono alla famiglia

Ha chiesto perdono alla famiglia, tramite il proprio avvocato, il 29enne di nazionalità romena e moldava che poco dopo le 13 di domenica ha investito e ucciso il 78enne Ettore Pausini, zio della cantante Laura. La tragedia si è verificata in via degli Stradelli Guelfi a Bologna. Come riferisce il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altre letture consigliate

La notizia l’ha raggiunta a centinaia di chilometri di distanza, da Bologna a Trento dove ora vive, e con dolore e rabbia ha rotto il silenzio Sabrina, la figlia di Ettore Pausini, nonché cugina della cantante Laura, che ha dovuto apprendere così di quel pirata dell - facebook.com Vai su Facebook

La figlia di Ettore Pausini attacca i parenti: «Laura? Parentela solo sulla carta, non li voglio al funerale» - X Vai su X

Ettore Pausini ucciso da auto pirata, la figlia: “Parentela famosa solo sulla carta, mai fregato nulla di noi” - L’amaro sfogo di Sabrina Pausini, figlia di Ettore, il 78enne investito e ucciso da un’auto pirata mentre andava in bici a Bologna ... fanpage.it scrive

Il racconto dell'automobilista che ha investito e ucciso Ettore Pausini: «Non ho capito quanto fosse grave l'incidente, ho sbagliato a non fermarmi. Non dormo più e chiedo ... - Il 29enne che ha ucciso in un incidente lo zio di Laura Pausini a Bologna: la figlia della vittima ha attaccato sui social i parenti «solo sulla carta». Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Ciclista investito e ucciso. La figlia di Ettore Pausini: "Era buono e generoso". Ora l’assassino paghi" - Il ricordo degli Onconauti: "E’ stato un eroe nell’affrontare la malattia". msn.com scrive