Etna nord | da pineta Ragabo a grotta Corruccio

Domenica 9 novembre un percorso sull’Etna, adatto a tutti, tra fitto bosco con i colori autunnali, panorami mozzafiato e colate, fino alla grotta Corruccio. Partendo dal rifugio Ragabo ci incammineremo lungo la pista altomontana. Li passeggeremo fra gli alberi secolari del bosco ragabo, una zona. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Comune di Linguaglossa. . Piazze del Gusto 2025! Un weekend di sorrisi, profumi, sapori e incontri che raccontano l’anima di Linguaglossa e di Etna Nord. Il Comune di Linguaglossa ringrazia tutti i partner, le aziende, i produttori, gli artisti, le associazioni, - facebook.com Vai su Facebook

Versante nord dell'Etna, soccorsi due escursionisti - Allertati dalla forestale, i tecnici della stazione Etna Nord della XXI Zona Alpina del soccorso alpino e speleologico siciliano hanno raggiunto i due, che stremati dalla fatica, non erano più in ... Come scrive tg24.sky.it

Etna nord o sud? Quale versante scegliere per la tua gita sul vulcano - Quale dei due versanti scegliere per la propria visita al vulcano è un dilemma spesso difficile da sciogliere. Riporta meridionews.it

Etna: attività stromboliana da Nord-Est - Torna a farsi vedere e sentire l'Etna con una nuova attività stromboliana in corso dal cratere di Nord- Lo riporta ansa.it