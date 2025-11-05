Estrazione Million Day di oggi 5 novembre 2025 | i numeri vincenti di mercoledì

Estrazione Million Day oggi mercoledì 5 novembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 5 NOVEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 3 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 2 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 1 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 31 OTTOBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 5 novembre 2025: i numeri vincenti di mercoledì

Approfondisci con queste news

Million Day è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti - facebook.com Vai su Facebook

Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti delle due estrazioni di oggi lunedì 3 novembre - X Vai su X

Million Day oggi martedì 4 Novembre 2025: numeri vincenti in diretta, estrazioni di oggi alle 13 e alle 20:30, ritardatari e premi - Million Day oggi 4 Novembre 2025: numeri vincenti in diretta delle estrazioni di oggi alle 13 e 20:30, risultati Million Day Extra, ritardatari e ... Segnala affaritaliani.it

Million Day oggi lunedì 3 Novembre 2025: numeri vincenti in diretta, estrazioni di oggi alle 13 e alle 20:30, ritardatari e premi - Million Day oggi 31 ottobre 2025: numeri vincenti in diretta delle estrazioni di oggi alle 13 e 20:30, risultati Million Day Extra, ritardatari e ... affaritaliani.it scrive

Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti delle due estrazioni di oggi mercoledì 5 novembre - Avanti tutta con Million Day e al Million Day Extra: la caccia alla conquista dell'exploit è sempre aperta. Segnala msn.com