Estorsione a commerciante di pesce | condannati due presunti esponenti del clan Parisi

Due presunti esponenti del clan Parisi sono stati condannati dal tribunale di Bari - seconda sezione penale, presidente Marco Guida - per estorsione, aggravata dal metodo mafioso, nei confronti del titolare di una azienda di commercio all'ingrosso di pesce, con sede nel quartiere Torre a Mare-San. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'uomo, dopo una colluttazione, ha anche rubato il cellullare al commerciante che si era opposto alla richiesta. E' stato arrestato per evasione e deferito in stato di libertà per tentata estorsione e furto - facebook.com Vai su Facebook

Estorsione a una pescheria, condannati presunti esponenti clan Parisi - I fatti si sono consumati fra il 2014 e 2019, quando l'imprenditore ha denunciato gli estortori spinto dall'allora sindaco di Bari, Antonio Decaro, attuale candidato del centrosinistra alla presidenza ... Lo riporta rainews.it

Estorsione ad una pescheria a Bari, condannati due esponenti del clan Parisi - A Tommaso Parisi (detto Il cinese) e Paolo Bruni inflitti rispettivamente 12 anni e 8 mesi e 9 anni e 8 mesi di reclusione ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Pesce a prezzo di favore e l'assunzione di un dipendente: condannati due uomini del clan Parisi per estorsione - Il Tribunale di Bari ha condannato in primo grado rispettivamente a 12 anni e 8 mesi e 9 anni e 8 mesi di reclusione Tommaso Parisi (detto Il cinese) e Paolo Bruni, ritenuti vicini al clan ... Lo riporta msn.com