Este Music Festival 2026 i Savatage live in una delle due date italiane

Dopo il sold out registrato all’Alcatraz di Milano, i Savatage annunciano il Prelude To Madness Tour, che li vedrà tornare in Europa nel 2026. La band sarà il 28 luglio (ore 21.30) al Castello Carrarese di Este, nell’ambito della terza edizione di Este Music Festival, organizzata da DuePunti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altre letture consigliate

46ª Stagione di Prosa 2025/2026 Teatro dei Filodrammatici – Calle della Musica 13, Este Torna la grande rassegna teatrale di Este con una nuova stagione di spettacoli firmata RetEventi Cultura 2025: otto appuntamenti con compagnie di grande talent - facebook.com Vai su Facebook

Este Music Festival 2026, i Savatage live in una delle due date italiane - Dopo il sold out registrato all’Alcatraz di Milano, i Savatage annunciano il Prelude To Madness Tour, che li vedrà tornare in Europa nel 2026. Riporta padovaoggi.it

Este music festival 2026 con il live dei Deep Purple - In un’estate che si preannuncia infuocata dal punto di vista musicale, il 17 luglio (ore 21. padovaoggi.it scrive

Deep Purple, nel 2026 due tappe in Italia, a Pisa e Este - Sarà il 16 luglio a Pisa, nella centralissima piazza dei Cavalieri, nell'ambito del Summer Knights, il festival di spettacolo e cultura promosso dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo e organ ... Come scrive ansa.it