Este Music Festival 2026 i Savatage live in una delle due date italiane

Padovaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il sold out registrato all’Alcatraz di Milano, i Savatage annunciano il Prelude To Madness Tour, che li vedrà tornare in Europa nel 2026. La band sarà il 28 luglio (ore 21.30) al Castello Carrarese di Este, nell’ambito della terza edizione di Este Music Festival, organizzata da DuePunti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

