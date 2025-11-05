Este music festival 2026 con il live dei Deep Purple

Ancora un grande nome dell’hard rock mondiale sul palco di Este Music Festival. In un’estate che si preannuncia infuocata dal punto di vista musicale, il 17 luglio (ore 21.30) arrivano i leggendari Deep Purple!Dopo l’annuncio dei Savatage (in concerto il 28 luglio per una delle due uniche date. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

