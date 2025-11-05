Essenziale per la coagulazione e la salute delle ossa la vitamina K è spesso sottovalutata Ecco a cosa serve dove si trova e quando è utile un integratore

Tra le vitamine che assicurano il buon funzionamento del nostro organismo, la vitamina K è una sorta di protagonista nascosta. Si parla spesso della vitamina C per l’immunità o della vitamina vitamina D per la salute delle ossa, ma pochi sanno che senza la K il corpo non sarebbe in grado di far coagulare correttamente il sangue né di utilizzare il calcio in modo efficiente. È la vitamina della stabilità, quella che lavora in silenzio, dietro le quinte, mentre altre più famose si prendono la scena. A cosa serve la Vitamina K?. Fondamentale per prevenire sanguinamenti e fragilità ossea, la vitamina K svolge anche un ruolo cruciale nella protezione del cuore, impedendo che il calcio si depositi nei vasi sanguigni. 🔗 Leggi su Amica.it

