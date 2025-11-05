Essence Hotels altro ko | Ci manca ancora fluidità

L’Essence Hotels, serie A2, non riesce a fermare il rullo compressore Aversa. Dopo due set giocati alla pari, nel terzo e nel quarto i fanesi hanno mollato la presa. Per la Virtus è la seconda sconfitta consecutiva, ma finora ha incontrato solo corazzate. Questa volta il calore del Palas Allende non ha segnato il miracolo. "Abbiamo vinto il primo set ai vantaggi – racconta il centrale Stefano Mengozzi –, nel secondo ci hanno superato ai vantaggi. Sinonimo che siamo riusciti a tenere testa a una big del campionato. Se fossimo andati avanti 2-0 la storia probabilmente sarebbe stata diversa". Eppure nei primi due parziali si è vista una grande Fano che ha mandato in visibilio il pubblico amico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

