Esselunga ha aperto a Novedrate | folla per il taglio del nastro

Taglio del nastro alle 10.30 per la nuova Esselunga di Novedrate: una mattinata di festa che ha richiamato centinaia di persone sin dalle prime ore. Porte aperte dopo il conto alla rovescia e applausi per l’avvio ufficiale del punto vendita.Gli ospitiAll’evento erano presenti Marina e Giuliana. 🔗 Leggi su Quicomo.it

