Situazione rovente in casa viola, dopo l’addio del tecnico l’analisi del momento su Calciomercato.it: scenari preoccupanti per il nostro ospite Salta un’altra panchina in Serie A, è quella della Fiorentina, con l’addio a Stefano Pioli. Il tecnico paga risultati molto scadenti e ora per il club viola si apre una fase molto delicata. Ne abbiamo parlato su ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro direttore Eleonora Trotta, con Lorenzo Polimanti e con il giornalista Dario Baldi come ospite. Esonero Pioli, Baldi furioso: “Ha preso in giro la Fiorentina” – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Esonero Pioli, Baldi furioso: “Ha preso in giro la Fiorentina” | ESCLUSIVO