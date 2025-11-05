Escursione nel bosco d' autunno della tenuta Salviati
La Tenuta Salviati in autunno diventa un luogo magico: i maestosi cipressi calvi si riflettono nell'acqua, colorando il paesaggio con tonalità calde, dal rosso rame fino all’arancio più intenso.Cammineremo in un ambiente unico, dove natura e storia si intrecciano armoniosamente.Il percorso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
COLORI D’AUTUNNO “Ognuno dovrebbe trovare il tempo per sedersi e guardare la caduta delle foglie” Elizabeth Lawrence: escursione guidata al “Bosco Wwf di Vanzago” in trasformazione cromatica d’autunno. Le partenze sono previste alle ore 10,30 oppu - facebook.com Vai su Facebook
“Sulla via delle mele”: escursione gratuita il 1° Novembre a Poggio Filippo tra natura, api e Festa d’Autunno - Un’occasione imperdibile per gli amanti della natura, delle escursioni e dei sapori tipici autunnali. Scrive terremarsicane.it
Autunno magico in Friuli: 5 itinerari dove il bosco si accende di colori mozzafiato - Tra i boschi e i borghi, 5 itinerari da sogno nel cuore del Friuli: sono mete perfette per una gita fuori porta in autunno. Scrive rumors.it
Weekend d’autunno: 6 indirizzi esclusivi dove ammirare il foliage più bello d’Italia - Dalla Toscana alla Puglia, passando dall’Alto Adige, 6 indirizzi di ospitalità d’eccellenza perfetti per chi vuole vivere la magia del foliage ... Da grazia.it