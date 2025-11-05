Escursione nel bosco d' autunno della tenuta Salviati

Pisatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tenuta Salviati in autunno diventa un luogo magico: i maestosi cipressi calvi si riflettono nell'acqua, colorando il paesaggio con tonalità calde, dal rosso rame fino all’arancio più intenso.Cammineremo in un ambiente unico, dove natura e storia si intrecciano armoniosamente.Il percorso. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

