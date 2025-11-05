Esce lei Ballando con le stelle il dato è tratto e Milly non può farci niente

L’ultima puntata di “Ballando segreto”, pubblicata questa mattina su RaiPlay, ha avuto come protagonista Nancy Brilli, che si è lasciata andare a un confronto diretto e senza filtri con Milly Carlucci. L’attrice, reduce dalla puntata di sabato scorso di “Ballando con le stelle”, ha raccontato le sue sensazioni e le dinamiche che si sono create in studio dopo la sua esibizione, sorprendendo la stessa conduttrice. Milly Carlucci, nel dialogo, non ha nascosto la propria meraviglia per l’atteggiamento deciso dell’attrice nei confronti dei giurati: “È stato molto interessante il fatto che tu questa volta sei stata molto assertiva nei confronti dei giurati che sono rimasti sconvolti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it